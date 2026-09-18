Тедеев: «В футболе проверки на полиграфе неуместны»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал в интервью «СЭ», как относится к проверкам в футбольных клубах на полиграфе.

— Прежде чем подписать контракт с «Акроном», спортивный директор Антон Чистяков проходил полиграф. Вы тоже?

— Нет. О том, что Чистякова проверяли, даже не слышал. Хотя знал, что в структуре «Акрона» такие вещи практикуются.

— Представим ситуацию: президент клуба предлагает вам контракт. Но сначала надо пройти полиграф. Ваши действия?

- Соглашусь. Исключительно из любопытства, ради хохмы, поскольку никогда с детектором лжи не соприкасался. Но контракт с этим клубом подписывать не стал бы. Мне кажется, в футболе подобные проверки неуместны. Особенно для тренеров.

В моем понимании самое главное — вера в Господа. Что подразумевает честность — перед собой в том числе. Я и отношения с людьми так выстраиваю, ориентируясь на их положительные качества.