ЦСКА не планирует подписывать свободных агентов

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что клуб не планирует подписывать свободных агентов.

«Думаю, что вряд ли мы кого-то подпишем. На рынке свободных агентов не видим реальных вариантов, которые могли бы нас усилить», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке.