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Тедеев заявил, что не любит выпить для расслабления

Тедеев: «У меня никогда не возникает желания выпить, чтобы расслабиться. Я в это не верю»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал в интервью «СЭ» о своем отношении к алкоголю.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Для меня внутренняя деликатность — одно из важнейших качеств. Соответственно, не выношу людей, которые никого не уважают, огульно критикуют. Тщеславных тоже не жалую — сразу вызывают бурю отрицательных эмоций. Как и те, кто за столом не знает меры.

Вот у меня никогда не возникает желания выпить, чтобы расслабиться. Я в это не верю. Хотя могу поддержать компанию парой рюмок текилы или бокалом сухого вина. Но если сказал: «Все, больше ни грамма» — уже никто не переубедит. Ни разу в жизни не напивался!

Иногда слышу от осетинских друзей: «Ну нельзя было не пригубить, меня за старшего посадили». Либо просто уломали. В моем случае это невозможно.

Заур Тедеев и&nbsp;Артем Дзюба.Заур Тедеев: «Дзюба усилил бы сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»

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Заур Тедеев
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Тедеев: «В футболе проверки на полиграфе неуместны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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