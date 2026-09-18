Тедеев: «У меня никогда не возникает желания выпить, чтобы расслабиться. Я в это не верю»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал в интервью «СЭ» о своем отношении к алкоголю.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Для меня внутренняя деликатность — одно из важнейших качеств. Соответственно, не выношу людей, которые никого не уважают, огульно критикуют. Тщеславных тоже не жалую — сразу вызывают бурю отрицательных эмоций. Как и те, кто за столом не знает меры.

Вот у меня никогда не возникает желания выпить, чтобы расслабиться. Я в это не верю. Хотя могу поддержать компанию парой рюмок текилы или бокалом сухого вина. Но если сказал: «Все, больше ни грамма» — уже никто не переубедит. Ни разу в жизни не напивался!

Иногда слышу от осетинских друзей: «Ну нельзя было не пригубить, меня за старшего посадили». Либо просто уломали. В моем случае это невозможно.