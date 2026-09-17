Судья Николаев — о моменте с наступом Дугласа Сантоса на голову Менделю: «О пенальти тут и говорить не приходится»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с участием Дугласа Сантоса и Менделя в матче «Балтика» — «Зенит» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель получил травму головы после момента в штрафной сине-бело-голубых. Мендель упал на газон, а защитник «Зенита» Дуглас Сантос приземлился хавбеку на голову.

«Жуткие стечения обстоятельств привели к тому, что этот момент смотрится страшно в плане угрозы здоровья футболисту. Но получилось все совершенно случайно. Дуглас был в полете и не мог себе представить, что приземлится не на газон, а в область головы Менделя, который по несчастной случайности оказался на пути футболиста «Зенита». В данном случае судья должен сразу останавливать игру и приглашать врачей, потому что присутствует реальная угроза здоровью игрока балтийцев. Сам контакт случайный, и никакого умысла в действиях Дугласа нет. Он прыгал спиной и не видел — стечение обстоятельств. О пенальти тут и говорить не приходится», — сказал Николаев «СЭ».

«Зенит» (18 очков после 9 матчей) занимает 3-е место в таблице чемпионата России. «Балтика» (11 очков) делит 8-е место с «Крыльями Советов».

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