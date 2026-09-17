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Судья Николаев — о моменте с наступом Дугласа Сантоса на голову Менделю: «О пенальти тут и говорить не приходится»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с участием Дугласа Сантоса и Менделя в матче «Балтика» — «Зенит» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель получил травму головы после момента в штрафной сине-бело-голубых. Мендель упал на газон, а защитник «Зенита» Дуглас Сантос приземлился хавбеку на голову.

«Жуткие стечения обстоятельств привели к тому, что этот момент смотрится страшно в плане угрозы здоровья футболисту. Но получилось все совершенно случайно. Дуглас был в полете и не мог себе представить, что приземлится не на газон, а в область головы Менделя, который по несчастной случайности оказался на пути футболиста «Зенита». В данном случае судья должен сразу останавливать игру и приглашать врачей, потому что присутствует реальная угроза здоровью игрока балтийцев. Сам контакт случайный, и никакого умысла в действиях Дугласа нет. Он прыгал спиной и не видел — стечение обстоятельств. О пенальти тут и говорить не приходится», — сказал Николаев «СЭ».

«Зенит» (18 очков после 9 матчей) занимает 3-е место в таблице чемпионата России. «Балтика» (11 очков) делит 8-е место с «Крыльями Советов».

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Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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 2 1 0
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