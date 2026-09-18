Игдисамов: «Делали все, чтобы защитить Рейса, и с уважением принимаем решение КДК»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России прокомментировал дисквалификацию защитника Матеуса Рейса на две игры.
«Не в моей компетенции оценивать решения КДК. Мы делали все, чтобы защитить нашего игрока, и с уважением принимаем решение комитета. Значит, Матеус пропустит две игры и заплатит штраф», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.
Рейс был удален в матче 8-го тура ЦСКА — «Рубин» (1:1) за серьезное нарушение правил и последовавший затем толчок судьи в спину.
ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке.
Источник: Официальный сайт ЦСКА
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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