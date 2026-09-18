Игдисамов: «Делали все, чтобы защитить Рейса, и с уважением принимаем решение КДК»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России прокомментировал дисквалификацию защитника Матеуса Рейса на две игры.

«Не в моей компетенции оценивать решения КДК. Мы делали все, чтобы защитить нашего игрока, и с уважением принимаем решение комитета. Значит, Матеус пропустит две игры и заплатит штраф», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.

Рейс был удален в матче 8-го тура ЦСКА — «Рубин» (1:1) за серьезное нарушение правил и последовавший затем толчок судьи в спину.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке.