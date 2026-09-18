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Игдисамов: «Надеюсь, что в этом году увидим Акинфеева»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что рассчитывает на голкипера Игоря Акинфеева в этом сезоне.

«Всегда на него рассчитываем. Теперь дело за Игорем. Он восстанавливается. Надеюсь, что в этом году мы его увидим», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке.

40-летний Акинфеев не выходил на поле с апреля 2026 года из-за повреждения, полученного в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1) в сезоне-2025/26.

Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, а также по восемь раз выигрывал Кубок России и Суперкубок России. В 2005 году ЦСКА с Акинфеевым завоевал Кубок УЕФА.

Игроки ЦСКА празднуют гол Имрана Фирова (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче с&nbsp;махачкалинским &laquo;Динамо&raquo; (3:1.ЦСКА вырвал победу у махачкалинского «Динамо» после парада ошибок. Игдисамов провел классные замены

Источник: Официальный сайт ЦСКА
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Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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 6
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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
И К Ж
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 8 1 3
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