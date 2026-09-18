Игдисамов: «Надеюсь, что в этом году увидим Акинфеева»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что рассчитывает на голкипера Игоря Акинфеева в этом сезоне.

«Всегда на него рассчитываем. Теперь дело за Игорем. Он восстанавливается. Надеюсь, что в этом году мы его увидим», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке.

40-летний Акинфеев не выходил на поле с апреля 2026 года из-за повреждения, полученного в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1) в сезоне-2025/26.

Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, а также по восемь раз выигрывал Кубок России и Суперкубок России. В 2005 году ЦСКА с Акинфеевым завоевал Кубок УЕФА.