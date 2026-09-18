Игдисамов: «Динамо» — очень неуступчивая команда, ни один соперник просто так отсюда очки не увозил»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Было много единоборств и стыков. Мы предполагали такую игру: здесь легко никому не бывает. «Динамо» — очень неуступчивая команда, ни один соперник просто так отсюда очки не увозил. Поэтому я очень доволен ребятами. Они молодцы, реализовали план на игру и победили», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке.