Комличенко — об уходе из «Локомотива» Батракова, Карпукаса и других игроков: «Ничего не сделать»

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением об уходе нескольких ключевых игроков команды в летнее трансферное окно.

Летом из «Локомотива» в другие клубы перешли нападающий Дмитрий Воробьев (в «Краснодар»), полузащитники Алексей Батраков (в «Галатасарай») и Артем Карпукас (в «Зенит») и другие футболисты.

«Переживал, естественно. А что я могу сделать со своей стороны, тем более восстанавливался. Ничего не сделать — ребята все прекрасно понимают. Тяжелая ситуация. Впереди три недели паузы, надо отработать на все 110 процентов. Потому что, если мы не можем переиграть соперника, его надо перебегать и перебороть. И я знаю, о чем говорю. Когда нет структурной игры по некоторым понятным причинам, нужно искать другие методы и забирать три очка, тем более дома», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). 31-летний Комличенко отметился забитым мячом.

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники сыграют с «Факелом» на выезде в 10-м туре чемпионата России.

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