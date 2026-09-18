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Комличенко — об уходе из «Локомотива» Батракова, Карпукаса и других игроков: «Ничего не сделать»

Сергей Филин

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением об уходе нескольких ключевых игроков команды в летнее трансферное окно.

Летом из «Локомотива» в другие клубы перешли нападающий Дмитрий Воробьев (в «Краснодар»), полузащитники Алексей Батраков (в «Галатасарай») и Артем Карпукас (в «Зенит») и другие футболисты.

«Переживал, естественно. А что я могу сделать со своей стороны, тем более восстанавливался. Ничего не сделать — ребята все прекрасно понимают. Тяжелая ситуация. Впереди три недели паузы, надо отработать на все 110 процентов. Потому что, если мы не можем переиграть соперника, его надо перебегать и перебороть. И я знаю, о чем говорю. Когда нет структурной игры по некоторым понятным причинам, нужно искать другие методы и забирать три очка, тем более дома», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). 31-летний Комличенко отметился забитым мячом.

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники сыграют с «Факелом» на выезде в 10-м туре чемпионата России.

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Источник: «РБ Спорт»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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