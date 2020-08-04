«Кокорин отобрал у Мирзова шорты». Случай на тренировке «Спартака»
4 августа 2020, 23:47
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новое видео. На нем новичок команды Александр Кокорин в шутку отбирает шорты у Резиуана Мирзова.
Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке» ? pic.twitter.com/msj0OHc1C4— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2020
«Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке», — говорится в сообщении. «Кокорин отобрал у Мирзова шорты», — сказал на видео Георгий Джикия.
В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». В десяти матчах он забил семь мячей при трех голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1290746128292601856?s=19
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