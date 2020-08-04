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«Кокорин отобрал у Мирзова шорты». Случай на тренировке «Спартака»

4 августа 2020, 23:47
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новое видео. На нем новичок команды Александр Кокорин в шутку отбирает шорты у Резиуана Мирзова.

«Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке», — говорится в сообщении. «Кокорин отобрал у Мирзова шорты», — сказал на видео Георгий Джикия.

В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». В десяти матчах он забил семь мячей при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1290746128292601856?s=19

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