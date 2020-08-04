«Кокорин отобрал у Мирзова шорты». Случай на тренировке «Спартака»

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новое видео. На нем новичок команды Александр Кокорин в шутку отбирает шорты у Резиуана Мирзова.

Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке» ? pic.twitter.com/msj0OHc1C4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2020

«Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке», — говорится в сообщении. «Кокорин отобрал у Мирзова шорты», — сказал на видео Георгий Джикия.

В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». В десяти матчах он забил семь мячей при трех голевых передачах.