Клаудио Маркизио: «Жалею, что не выиграл Лигу чемпионов с «Ювентус» и Евро-2012 со сборной Италии»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио на пресс-конференции вспомнил самые грустные моменты своей карьеры.

— Я жалею, что не выиграл Лигу чемпионов с «Юве» и Евро-2012 со сборной Италии, — цитирует Маркизио Sky Sports. — Это мои главные разочарования в карьере. Я бы очень хотел переиграть финал Лиги чемпионов с «Барселоной», который прошел в Берлине в 2015 году. Даже не весь матч, а часть второго тайма.

Один из самых памятных моментов — игра за «Ювентус» в серии В. Я видел лица чемпионов, которые не бросили команду и выиграли эту лигу. Мне было не важно, где играть за «Юве» — я просто хотел носить эту футболку. Мои самые красивые голы? В ворота «Интера», а также гол в матче-открытия «Ювентус-Стэдиума». Я рад, что оставил о себе такое сильное впечатление. Я никогда не забуду, как болельщики поддерживали меня на различных этапах карьеры.

Последним местом работы хавбека стал «Зенит», с которым он стал чемпионом России-2018/19. В составе сине-бело-голубых Маркизио принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола.