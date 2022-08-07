Клаудиньо пропустит 4-5 недель из-за травмы

Определен характер травмы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

Ориентировочный срок восстановления — 4-5 недель.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.