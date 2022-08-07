Клаудиньо пропустит 4-5 недель из-за травмы
Определен характер травмы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.
Ориентировочный срок восстановления — 4-5 недель.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.
В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
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|4
|2
|2
|0
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|8
|
4
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|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
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|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
7
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|0
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|5
|
8
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|1
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|5
|
9
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|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|
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|
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|4
|0
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|2
|
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|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
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|1
|
16
|Урал
|4
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|4
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|0
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30 тур
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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