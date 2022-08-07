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Судейство

Сегодня, 16:35

«Торпедо» — «Химки»: правильно ли назначен пенальти в ворота химчан?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Момент матча «Торпедо» — «Химки».
Момент матча «Торпедо» — «Химки».
Момент матча «Торпедо» — «Химки».
Момент матча Мексика — Бразилия.
Момент матча Мексика — Бразилия.
Момент матча Мексика — Бразилия.
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На 24-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Химки» арбитр Алексей Амелин решил, что Мори Гбане сбил Давида Караева, и наказал химчан 11-метровым ударом. Правильно ли он поступил?

Похожий момент произошел на 28-й минуте полуфинального матча Олимпиады-2020 Мексика — Бразилия. Болгарин Георгий Кабаков назначил пенальти в ворота мексиканцев, решив, что Хосе Хоакин Эскивель Мартинес сбил Дугласа Луиза. На самом же деле бразилец, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой и корпусом вбок, а соперник, бежавший сзади и правее, не успел избежать столкновения и врезался в него.

Момент матча Мексика — Бразилия.
Момент матча Мексика — Бразилия.

Точно таким же образом заработал 11-метровый Караев, который, не пытаясь сыграть в мяч, поставил правую ногу «под» Гбане. На самом деле можно квалифицировать то, что сделал торпедовец, как подножку.

Момент матча «Торпедо» - «Химки».
Момент матча «Торпедо» — «Химки».

В Японии год назад в действия судьи вмешался итальянский видеоарбитр Марко Гвида. После чего Кабаков посмотрел видеозапись и пенальти отменил. В Химках 11-метровый удар был выполнен.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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4
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6
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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