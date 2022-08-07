«Торпедо» — «Химки»: правильно ли назначен пенальти в ворота химчан?

На 24-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Химки» арбитр Алексей Амелин решил, что Мори Гбане сбил Давида Караева, и наказал химчан 11-метровым ударом. Правильно ли он поступил?

Похожий момент произошел на 28-й минуте полуфинального матча Олимпиады-2020 Мексика — Бразилия. Болгарин Георгий Кабаков назначил пенальти в ворота мексиканцев, решив, что Хосе Хоакин Эскивель Мартинес сбил Дугласа Луиза. На самом же деле бразилец, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой и корпусом вбок, а соперник, бежавший сзади и правее, не успел избежать столкновения и врезался в него.

Момент матча Мексика — Бразилия.

Точно таким же образом заработал 11-метровый Караев, который, не пытаясь сыграть в мяч, поставил правую ногу «под» Гбане. На самом деле можно квалифицировать то, что сделал торпедовец, как подножку.

Момент матча «Торпедо» — «Химки».

В Японии год назад в действия судьи вмешался итальянский видеоарбитр Марко Гвида. После чего Кабаков посмотрел видеозапись и пенальти отменил. В Химках 11-метровый удар был выполнен.