Генеральный директор «Спартака» Мележиков о Зареме: «Мы в близком контакте, хорошо общаемся»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал о роли супруги владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой в управлении клубом.

— Насколько важную роль сейчас играет Зарема Салихова в принятии решений в «Спартаке»?

— Не думаю, что этот вопрос вообще сейчас стоит обсуждать. Это неактуально. Я генеральный директор, мы с Заремой в близком контакте, достаточно хорошо общаемся. А влияет она или нет? Это не актуально сейчас, — сказал Мележиков.

«Спартак» победил в третьем матче подряд, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в четырех матчах.

В следующем туре «Спартак» примет «Сочи» 14 августа.