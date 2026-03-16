Набабкин — о потасовке Челестини и Талалаева: «У каждого были такие кипиши. Старался выходить достойно»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последних результатах армейцев.

— Что идет не так, после рестарта, наверное, нет уверенных побед. Что конкретно, скажет тот, кто внутри. Челестини и Талалаев? Они не подрались. Был какой-то сумбур. У меня, как и у каждого футболиста, тоже были такие кипиши. Старался выходить [из них] достойно, но не всегда получалось спокойно, — сказал Набабкин «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы намерены обжаловать удаление Челестини в матче против «Балтики».

После 21 тура ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате армейцы проведут 21 марта дома против махачкалинского «Динамо».