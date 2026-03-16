РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона-2025/26

РПЛ опубликовала календарь заключительных восьми туров в сезоне 2025/26.

«Спартак» 5 апреля в домашнем матче встретится с «Локомотивом» в 23-м туре. «Зенит» и «Краснодар» сыграют 12 апреля в 24-м туре. «Локомотив» примет «Зенит» 22 апреля в матче 26-го тура. «Краснодар» 23 апреля в гостях в этом же туре сыграет со «Спартаком».

1 мая «Локомотив» в 28-туре примет московское «Динамо». «Краснодар» в 29-туре в гостях сыграет с «Динамо» 11 мая.

Матчи последнего, 30-го тура пройдут 17 мая и начнутся все в одно время — в 18.00 (мск).