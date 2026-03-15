ЦСКА оспорит удаление главного тренера Челестини в матче с «Балтикой»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб намерен обжаловать удаление главного тренера Фабио Челестини в матче 21-го тура чемпионата России против «Балтики».

Игра прошла 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

«Будет ли ЦСКА оспаривать красную карточку Челестини? Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне», — цитирует Брейдо matchtv.ru.

После 21 тура ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате армейцы проведут 21 марта дома против махачкалинского «Динамо».

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