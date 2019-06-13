Кирилл Кокорин - об инциденте с Паком и Гайсиным: "Хулиганства не было"

Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, дал показания на заседании Мосгорсуда по апелляции на решение о его заключении. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции братьев Кокориных, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

- Хотелось бы выйти! Просто… я в юридическом плане не силен. Но хулиганства не было. Без причины деяние по отношению к обществу. Всё, - сказал Кирилл Кокорин.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!