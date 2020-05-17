Кевин Кураньи: «У нового спортивного директора «Динамо» один большой недостаток»

Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» рассказал о недостатках нового спортивного директора бело-голубых.

— «Динамо» зимой пригласило на пост спортивного директора другого человека, много лет жившего в Германии — Желько Бувача. Ошибка? Надо было звать Кураньи?

— (смеется) Нет, конечно. У Желько, правда, есть один большой недостаток. Догадываетесь какой?

— Нет.

— Он работал в дортмундской «Боруссии». Как представитель лагеря «Шальке» я не могу этого одобрять. Если же говорить серьезно, то это хорошее решение со стороны «Динамо». Лично с Бувачем не знаком, но у него большой авторитет, как у человека, бывшего столько времени правой рукой Юргена Клоппа. (Константин Алексеев)