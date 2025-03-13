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13 марта 2025, 15:07

Вендел дисквалифицирован на два матча и пропустит игру со «Спартаком»

Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вендела на два матча (один — реальный, один — условный), сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

27-летний бразилец получил красную карточку за оскорбительный жест в игре 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) в Воронеже, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов.

Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта), но сможет принять участие в игре 22-го тура с «Рубином» (30 марта). Полузащитнику грозила дисквалификация на срок до четырех матчей.

Вендел.«Зенит» защищает Вендела: пошел в КДК и опубликовал видео после удаления. Бразилец настаивает на провокациях

Ранее, в четверг, появилась информация, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила правильность удаления футболиста. Клуб из Санкт-Петербурга просил ЭСК рассмотреть эпизод с удалением хавбека, а КДК — отменить красную карточку.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
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