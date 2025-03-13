Вендел дисквалифицирован на два матча и пропустит игру со «Спартаком»
КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вендела на два матча (один — реальный, один — условный), сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
27-летний бразилец получил красную карточку за оскорбительный жест в игре 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) в Воронеже, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов.
Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта), но сможет принять участие в игре 22-го тура с «Рубином» (30 марта). Полузащитнику грозила дисквалификация на срок до четырех матчей.
Ранее, в четверг, появилась информация, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила правильность удаления футболиста. Клуб из Санкт-Петербурга просил ЭСК рассмотреть эпизод с удалением хавбека, а КДК — отменить красную карточку.
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -