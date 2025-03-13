Вендел дисквалифицирован на два матча и пропустит игру со «Спартаком»

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вендела на два матча (один — реальный, один — условный), сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

27-летний бразилец получил красную карточку за оскорбительный жест в игре 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) в Воронеже, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов.

Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта), но сможет принять участие в игре 22-го тура с «Рубином» (30 марта). Полузащитнику грозила дисквалификация на срок до четырех матчей.

Ранее, в четверг, появилась информация, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила правильность удаления футболиста. Клуб из Санкт-Петербурга просил ЭСК рассмотреть эпизод с удалением хавбека, а КДК — отменить красную карточку.