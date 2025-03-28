Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с нападающим «Зенита» Александром Соболевым перед матчем 21-го тура чемпионата России (2:1)

— Перед матчем вы общались с Александром Соболевым — болельщики «Спартака» такое не одобряют.

— Понимаю, что среди болельщиков у него сложился определенный образ. Но когда мы видимся, можем спокойно поболтать, что-то обсудить. Конечно, при переходе из «Спартака» в «Зенит» нужно быть готовым к хейту. Но нам, футболистам, перекинуться парой фраз — совершенно нормально. Было бы странно выйти на поле и не пожать руки.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. С того момента нападающий ни разу не отметился результативными действиями в 15 матчах РПЛ.