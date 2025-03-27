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Судейство

«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства

Александр Бобров
Шеф-редактор
Защитник «Спартака» Олег Рябчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СЭ» стали известны новые подробности работы судейской бригады, обслуживавшей матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1). Они связаны с действиями, а точнее бездействием видеоассистентов Алексея Сухого и Алексея Амелина. Фактически это подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ).

Как уже сообщал «СЭ», несмотря на главу 3 положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (в его как первоначальной, так и последней редакции), ЭСК РФС не отреагировала на одну из четырех жалоб «Зенита», оспорившего решения судьи Сергея Иванова в матче со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1).

В новости о решениях ЭСК РФС отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены спартаковцам. В ходе второго тайма рефери, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

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В случае с последним речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.

А одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.

Как выяснилось, ВАР Сухой и АВАР Амелин не проверяли эпизод с участием Рябчука и Мартинса на предмет ошибочности идентификации игрока. Об этом говорится в данных, приведенных ДСИ в видеоразборе матчей 21-го тура. В этих восьми играх не было ни одной такой проверки.

Напомним: в протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.

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Олег Рябчук
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РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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