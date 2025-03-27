«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
«СЭ» стали известны новые подробности работы судейской бригады, обслуживавшей матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1). Они связаны с действиями, а точнее бездействием видеоассистентов Алексея Сухого и Алексея Амелина. Фактически это подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ).
Как уже сообщал «СЭ», несмотря на главу 3 положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (в его как первоначальной, так и последней редакции), ЭСК РФС не отреагировала на одну из четырех жалоб «Зенита», оспорившего решения судьи Сергея Иванова в матче со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1).
В новости о решениях ЭСК РФС отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены спартаковцам. В ходе второго тайма рефери, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.
В случае с последним речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.
А одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.
Как выяснилось, ВАР Сухой и АВАР Амелин не проверяли эпизод с участием Рябчука и Мартинса на предмет ошибочности идентификации игрока. Об этом говорится в данных, приведенных ДСИ в видеоразборе матчей 21-го тура. В этих восьми играх не было ни одной такой проверки.
Напомним: в протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1