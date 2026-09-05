Соболев о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в конце матча: «Не очень понял. Когда я фолил, то даже не спорил»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как отнесся к эпизоду с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ против армейцев (1:2).

На 90+3-й минуте судья Андрей Прокопов не зафиксировал фол на Александре Соболеве в штрафной красно-синих — в том эпизоде в площади ворот армейцев защитник Матеус Рейс, боровшийся за позицию с Дугласом Сантосом, оказался рядом с Соболевым и ударил его рукой в лицо.

«Момент с неназначенным пенальти в конце матча? Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный момент. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, что все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — приводит matchtv.ru слова Соболева.

«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».