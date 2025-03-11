ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода в матче «Зенит» — «Факел», в том числе удаление Вендела

ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2). Об этом «СЭ» сообщила служба коммуникаций РФС.

«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника хозяев Вячеслава Якимова за лишение соперника явной возможности забить гол.

«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а именно оскорбительный жест в адрес трибун.

«Зенит» после 20-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Факел» с 14 баллами занимает 15-е место.