ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода в матче «Зенит» — «Факел», в том числе удаление Вендела
ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2). Об этом «СЭ» сообщила служба коммуникаций РФС.
«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника хозяев Вячеслава Якимова за лишение соперника явной возможности забить гол.
«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а именно оскорбительный жест в адрес трибун.
«Зенит» после 20-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Факел» с 14 баллами занимает 15-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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