«Зенит» попросил КДК РФС отменить красную карточку Вендела

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет получил от «Зенита» заявление с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вендела по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«КДК РФС получил от «Зенита» заявление об отмене красной карточки Вендела вчера поздно вечером. Мы отправим все материалы в ЭСК РФС, чтобы они дали свое заключение. На основе этого заключения мы примем решение на заседании», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 74-й минуте матча «Зенита» с «Факелом» Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».