Рахимов и Станкович получили штраф за неоднократное покидание технической зоны
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главные тренеры «Рубина» и «Спартака» Рашид Рахимов и Деян Станкович получили штраф за неоднократное покидание технической зоны во время матча 20-го тура РПЛ. Также штраф за неспортивное поведение получил форвард казанцев Мирлинд Даку.
Рахимов и Станкович оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за неоднократное покидание технической зоны.
Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение и удар по штативу камеры по пути в подтрибунное помещение.
Александр Абустин
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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