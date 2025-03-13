Рахимов и Станкович получили штраф за неоднократное покидание технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главные тренеры «Рубина» и «Спартака» Рашид Рахимов и Деян Станкович получили штраф за неоднократное покидание технической зоны во время матча 20-го тура РПЛ. Также штраф за неспортивное поведение получил форвард казанцев Мирлинд Даку.

Рахимов и Станкович оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за неоднократное покидание технической зоны.

Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение и удар по штативу камеры по пути в подтрибунное помещение.

Александр Абустин