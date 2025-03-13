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13 марта 2025, 15:14

Рахимов и Станкович получили штраф за неоднократное покидание технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главные тренеры «Рубина» и «Спартака» Рашид Рахимов и Деян Станкович получили штраф за неоднократное покидание технической зоны во время матча 20-го тура РПЛ. Также штраф за неспортивное поведение получил форвард казанцев Мирлинд Даку.

Рахимов и Станкович оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за неоднократное покидание технической зоны.

Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение и удар по штативу камеры по пути в подтрибунное помещение.

Александр Абустин

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Деян Станкович
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Мирлинд Даку
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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