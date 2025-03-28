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Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ЭСК признать правильным второй гол «Спартака» в 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Я знал решение ассистента и надеялся, что он хорошо видел эпизод и построенные линии. Когда мы погрузились в эту ситуацию глубже, посмотрели, какие есть ракурсы, к сожалению, они оказались не самыми информативными с точки зрения визуализации решения. Но никаких оснований не доверять решению ассистента у нас нет. Мы слышим высказывания о том, что линии китайские. Но наша позиция простая — они сертифицированы ФИФА. Это та линейка, которой мы можем пользоваться. Никакой другой не можем. Как ни относись к тому, что подготовил «Зенит», это можно оценивать как угодно, но только не юридически. Понимаю, что болельщиков из Санкт-Петербурга категорически не устраивает такая визуализация, но мы ничего не можем с этим сделать. Мы пользуемся теми повторами, которые у нас есть», — сказал Каманцев «СЭ».

Также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС ответил на вопрос о словах председателя правления «Зенита» Александра Медведева, предположившего, что члены ЭСК «живут в зазеркалье геометрии Лобачевского».

«Александр Иванович очень яркий человек. Не буду его оценивать. Это большой человек, представитель большого клуба. Пусть баттл оценивают болельщики «Спартака» и «Зенита», — добавил Каманцев.

25 марта ЭСК РФС подтвердила, что гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча был засчитан верно.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает третье место, набрав 43 очка. Столько же баллов у «Спартака», который опережает сине-бело-голубых по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Павел Каманцев
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 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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