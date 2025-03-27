РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео с объяснением работы технологии офсайдных линий.

В ролике в качестве примера взят момент из матча «Рубин» — «Пари НН», а также представлены три дополнительных ракурса второго гола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче с «Зенитом».

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение арбитра Сергея Иванова засчитать победный гол «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).