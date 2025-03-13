Источник: ЭСК подтвердила правильность удаления Вендела

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) подтвердила правильность удаления полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом», сообщает «РБ Спорт». Таким образом, у КДК РФС нет оснований для отмены красной карточки, бразилец пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».

На 74-й минуте встречи в Воронеже бразилец получил красную карточку за неприличный жест, показанный в адрес трибун. Позднее стало известно, что футболист таким образом отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.

10 марта «Зенит» подал заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Вендела.

Согласно регламенту, Венделу грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.