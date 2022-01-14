Казанский о Фарке: «Тренеров с такой «трудовой» у нас еще не было»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил назначение в «Краснодар» немца Даниэля Фарке.

— Мне выбор Галицкого симпатичен. Здорово, что «Краснодар» возглавил немецкий тренер, успешно поработавший в Англии. Специалистов с такой «трудовой» у нас еще не было. В этом выборе вижу больше логики, чем в появлении Ваноли, которого пригласил «Спартак».

— Расшифруйте.

— За четыре года Даниэль стал для болельщиков «Норвича» культовой фигурой. Причем он первый в столетней истории клуба тренер не из Великобритании. Тоже вызов. Я видел, что Фарке делал с командой, дважды выигравшей чемпионшип, и понимаю, по каким принципам будет выстраивать работу в «Краснодаре».

— Ну и по каким?

— Вы же слышали про «Саррибол»? Так говорили о «Наполи» эпохи Сарри. А для «Норвича» при немце был характерен «Фаркебол». Проще говоря, стиль, построенный на контроле мяча и большом количестве передач. В прошлом сезоне по ключевым показателям при позиционной атаке «Норвич» был первым в чемпионшип! Да и в АПЛ в сезоне-2019/20, несмотря на вылет, по тем же критериям входил в топ-10!

— Ну и ну...

— Это как раз то, что должно нравиться Галицкому и болельщикам «Краснодара». При Фарке игроки «Норвича» всегда были в отличной физической форме, много забивали. Правда, и пропускали немало. Явно не хватало баланса между обороной и атакой. Зато именно при нем раскрылись такие футболисты, как Эмилиано Буэндия и Джеймс Мэддисон. Один потом перешел в «Астон Виллу», другой — в «Лестер», а «Норвич» в общей сложности заработал более 50 миллионов фунтов. Теему Пукки, лидер финской сборной, тоже при немце стал звездой.

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