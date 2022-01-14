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Казанский о Фарке: «Тренеров с такой «трудовой» у нас еще не было»

Александр Кружков
Обозреватель
Даниэль Фарке.
Фото Getty Images

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил назначение в «Краснодар» немца Даниэля Фарке.

Даниэль Фарке и&nbsp;Паоло Ваноли. «Фарке? В выборе Галицкого больше логики, чем в появлении Ваноли, которого пригласил «Спартак». Большое интервью Дениса Казанского

— Мне выбор Галицкого симпатичен. Здорово, что «Краснодар» возглавил немецкий тренер, успешно поработавший в Англии. Специалистов с такой «трудовой» у нас еще не было. В этом выборе вижу больше логики, чем в появлении Ваноли, которого пригласил «Спартак».

— Расшифруйте.

— За четыре года Даниэль стал для болельщиков «Норвича» культовой фигурой. Причем он первый в столетней истории клуба тренер не из Великобритании. Тоже вызов. Я видел, что Фарке делал с командой, дважды выигравшей чемпионшип, и понимаю, по каким принципам будет выстраивать работу в «Краснодаре».

— Ну и по каким?

— Вы же слышали про «Саррибол»? Так говорили о «Наполи» эпохи Сарри. А для «Норвича» при немце был характерен «Фаркебол». Проще говоря, стиль, построенный на контроле мяча и большом количестве передач. В прошлом сезоне по ключевым показателям при позиционной атаке «Норвич» был первым в чемпионшип! Да и в АПЛ в сезоне-2019/20, несмотря на вылет, по тем же критериям входил в топ-10!

— Ну и ну...

— Это как раз то, что должно нравиться Галицкому и болельщикам «Краснодара». При Фарке игроки «Норвича» всегда были в отличной физической форме, много забивали. Правда, и пропускали немало. Явно не хватало баланса между обороной и атакой. Зато именно при нем раскрылись такие футболисты, как Эмилиано Буэндия и Джеймс Мэддисон. Один потом перешел в «Астон Виллу», другой — в «Лестер», а «Норвич» в общей сложности заработал более 50 миллионов фунтов. Теему Пукки, лидер финской сборной, тоже при немце стал звездой.

Полностью интервью Казанского

РПЛ
ФК Норвич
Даниэль Фарке
Денис Казанский
Сергей Галицкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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