Казанский: «Если бы в отпуске у Гончаренко работал телефон, мы бы про Фарке сегодня не говорили»
Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение из «Краснодара» Виктора Гончаренко.
— Что удивило больше — увольнение Гончаренко или приход Фарке?
— Второе. Мне изначально казалось, что Виктор Михайлович и «Краснодар» не созданы друг для друга.
— Это почему же?
— Дело и в разной футбольной философии, и в манере поведения Гончаренко, способного на довольно резкие поступки. К которым Галицкий вряд ли может быть расположен. Я не сомневался — скоро их пути разойдутся. Так и получилось.
— О чем же думал владелец клуба, приглашая Гончаренко?
— С одной стороны, я не очень понимаю, почему Сергей Николаевич в апреле 2021-го решился на этот шаг. А с другой — после того как Мусаева не удалось отговорить от ухода, «Краснодар» остался без главного тренера. Нужно было срочно найти кого-то взамен. На рынке как раз был свободный специалист — опытный, статусный. Вот его «Краснодар» и пригласил.
— Осенью Галицкий приходил к вам в «Коммент.Шоу». Чувствовалось, что он недоволен работой Гончаренко?
— Нет. Сам Галицкий на эту тему ни словом не обмолвился. Даже вне эфира. У меня нет точной информации, что на самом деле произошло между владельцем и тренером. Но если отталкиваться от того, что пишут многочисленные инсайдеры, к увольнению привели не только футбольные вопросы к Гончаренко. Хотя и они наверняка присутствуют.
— Какие?
— Да, у команды были яркие победы. Но закончила-то первую половину сезона на пятом месте. С учетом мощного подбора игроков и проблем конкурентов — а в какой-то момент забуксовали и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — «Краснодар» в таблице должен быть выше. Много необязательных потерь — с «Уфой», «Химками», «Нижним», «Крыльями»... Впрочем, если бы в отпуске у Виктора Михайловича работал телефон, мы бы про Даниэля Фарке сегодня не говорили.
— Верите, что Гончаренко, после того как «Краснодар» уволил тренера по физподготовке Зубика, психанул, укатил в Белоруссию и перестал выходить на связь с руководством?
— Вполне. Гончаренко и Зубик давно работали в связке. Отчего же не допустить, что Виктор Михайлович крайне резко отреагировал на увольнение ассистента и вся эта история стала катализатором дальнейших перемен в клубе.
— Похоже, Галицкий принимал решение спонтанно — раз между отставкой Гончаренко и появлением Фарке прошло больше недели.
— Не исключено. И назначение Виктора Михайловича в «Краснодар» было импульсивным, и расставание вышло таким же. Хотя был бы между ним и Галицким налажен человеческий контакт, возможно, сейчас Гончаренко спокойно готовил бы команду на сборах.
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
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2
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|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
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4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
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5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
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6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
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7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
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8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
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9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
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10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
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Артем Дзюба
Зенит
|10
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Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
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