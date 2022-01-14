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Казанский: «Если бы в отпуске у Гончаренко работал телефон, мы бы про Фарке сегодня не говорили»

Александр Кружков
Обозреватель
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение из «Краснодара» Виктора Гончаренко.

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— Что удивило больше — увольнение Гончаренко или приход Фарке?

— Второе. Мне изначально казалось, что Виктор Михайлович и «Краснодар» не созданы друг для друга.

— Это почему же?

— Дело и в разной футбольной философии, и в манере поведения Гончаренко, способного на довольно резкие поступки. К которым Галицкий вряд ли может быть расположен. Я не сомневался — скоро их пути разойдутся. Так и получилось.

— О чем же думал владелец клуба, приглашая Гончаренко?

— С одной стороны, я не очень понимаю, почему Сергей Николаевич в апреле 2021-го решился на этот шаг. А с другой — после того как Мусаева не удалось отговорить от ухода, «Краснодар» остался без главного тренера. Нужно было срочно найти кого-то взамен. На рынке как раз был свободный специалист — опытный, статусный. Вот его «Краснодар» и пригласил.

— Осенью Галицкий приходил к вам в «Коммент.Шоу». Чувствовалось, что он недоволен работой Гончаренко?

— Нет. Сам Галицкий на эту тему ни словом не обмолвился. Даже вне эфира. У меня нет точной информации, что на самом деле произошло между владельцем и тренером. Но если отталкиваться от того, что пишут многочисленные инсайдеры, к увольнению привели не только футбольные вопросы к Гончаренко. Хотя и они наверняка присутствуют.

— Какие?

— Да, у команды были яркие победы. Но закончила-то первую половину сезона на пятом месте. С учетом мощного подбора игроков и проблем конкурентов — а в какой-то момент забуксовали и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — «Краснодар» в таблице должен быть выше. Много необязательных потерь — с «Уфой», «Химками», «Нижним», «Крыльями»... Впрочем, если бы в отпуске у Виктора Михайловича работал телефон, мы бы про Даниэля Фарке сегодня не говорили.

Виктор Гончаренко. Первая бомба года в РПЛ. «Краснодар» уволил Гончаренко

— Верите, что Гончаренко, после того как «Краснодар» уволил тренера по физподготовке Зубика, психанул, укатил в Белоруссию и перестал выходить на связь с руководством?

— Вполне. Гончаренко и Зубик давно работали в связке. Отчего же не допустить, что Виктор Михайлович крайне резко отреагировал на увольнение ассистента и вся эта история стала катализатором дальнейших перемен в клубе.

— Похоже, Галицкий принимал решение спонтанно — раз между отставкой Гончаренко и появлением Фарке прошло больше недели.

— Не исключено. И назначение Виктора Михайловича в «Краснодар» было импульсивным, и расставание вышло таким же. Хотя был бы между ним и Галицким налажен человеческий контакт, возможно, сейчас Гончаренко спокойно готовил бы команду на сборах.

Полностью интервью Казанского

РПЛ
Виктор Гончаренко
Денис Казанский
Сергей Галицкий
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
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Спартак – ЦСКА
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 - : -
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