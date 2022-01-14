Казанский: «Если бы в отпуске у Гончаренко работал телефон, мы бы про Фарке сегодня не говорили»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение из «Краснодара» Виктора Гончаренко.

— Что удивило больше — увольнение Гончаренко или приход Фарке?

— Второе. Мне изначально казалось, что Виктор Михайлович и «Краснодар» не созданы друг для друга.

— Это почему же?

— Дело и в разной футбольной философии, и в манере поведения Гончаренко, способного на довольно резкие поступки. К которым Галицкий вряд ли может быть расположен. Я не сомневался — скоро их пути разойдутся. Так и получилось.

— О чем же думал владелец клуба, приглашая Гончаренко?

— С одной стороны, я не очень понимаю, почему Сергей Николаевич в апреле 2021-го решился на этот шаг. А с другой — после того как Мусаева не удалось отговорить от ухода, «Краснодар» остался без главного тренера. Нужно было срочно найти кого-то взамен. На рынке как раз был свободный специалист — опытный, статусный. Вот его «Краснодар» и пригласил.

— Осенью Галицкий приходил к вам в «Коммент.Шоу». Чувствовалось, что он недоволен работой Гончаренко?

— Нет. Сам Галицкий на эту тему ни словом не обмолвился. Даже вне эфира. У меня нет точной информации, что на самом деле произошло между владельцем и тренером. Но если отталкиваться от того, что пишут многочисленные инсайдеры, к увольнению привели не только футбольные вопросы к Гончаренко. Хотя и они наверняка присутствуют.

— Какие?

— Да, у команды были яркие победы. Но закончила-то первую половину сезона на пятом месте. С учетом мощного подбора игроков и проблем конкурентов — а в какой-то момент забуксовали и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — «Краснодар» в таблице должен быть выше. Много необязательных потерь — с «Уфой», «Химками», «Нижним», «Крыльями»... Впрочем, если бы в отпуске у Виктора Михайловича работал телефон, мы бы про Даниэля Фарке сегодня не говорили.

— Верите, что Гончаренко, после того как «Краснодар» уволил тренера по физподготовке Зубика, психанул, укатил в Белоруссию и перестал выходить на связь с руководством?

— Вполне. Гончаренко и Зубик давно работали в связке. Отчего же не допустить, что Виктор Михайлович крайне резко отреагировал на увольнение ассистента и вся эта история стала катализатором дальнейших перемен в клубе.

— Похоже, Галицкий принимал решение спонтанно — раз между отставкой Гончаренко и появлением Фарке прошло больше недели.

— Не исключено. И назначение Виктора Михайловича в «Краснодар» было импульсивным, и расставание вышло таким же. Хотя был бы между ним и Галицким налажен человеческий контакт, возможно, сейчас Гончаренко спокойно готовил бы команду на сборах.

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