Ребров: «Свинов — моя кандидатура? Что тут скрывать»

Экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артем Ребров рассказал о новой роли в команде и решении пригласить в команду экс-голкипера «Факела» Илью Свинова.

«Свинов — моя кандидатура? Что тут скрывать, об этом же спортивный директор сказал, — отметил Ребров. — Решение все равно принимало руководство, а не я. Есть некоторые вратарские моменты, которые склонили меня в сторону Свинова. Это не значит, что Бориско хуже, просто мое мнение было таким.

Будут ли у меня в дальнейшем скаутские обязанности по вратарям? Посмотрим, почему нет? Много интересного сейчас, для меня это необычный опыт. Никто не знает, как будет дальше. Все будет зависеть от результатов. Не скучно ли мне после игровой карьеры? Как скучно? У меня столько всего. Если сидеть думать об этом и горевать, тогда будет скучно. Но спасибо клубу, что не дают скучать. И могу сказать, что работа футболиста самая лучшая, потому что ты приходишь, потренировался и уходишь. А сейчас у меня рабочий день растягивается, могу до 21 часа сидеть. Но это круто, потому что я занимаюсь любимым делом".