Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?

«Галатасарай» для Алексея — только начало.

Алексей Батраков все-таки уезжает в «Галатасарай».

Несмотря на тяжелые переговоры, эта сделка казалась вопросом времени. Особенно после того, как ее лично одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Но только в понедельник клубы согласовали все нюансы. И, надо сказать, «Локомотив» сработал очень грамотно.

По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб заработает до 29 миллионов евро, из которых 25 — фиксированная сумма, а четыре миллиона прописаны в виде бонусов. Еще 10 процентов железнодорожники получат в случае перепродажи Батракова за сумму от 25 миллионов евро.

И знаете, это более чем вероятно.

В 21 год Алексей давно перерос уровень РПЛ и стал человеком, который в одиночку делает разницу на поле, закрепился в стартовом составе сборной России и в начале лета находился на радарах у «ПСЖ». Да, «Галатасарай» уровнем ниже, но я абсолютно убежден, что Турция — только стартовая точка. Трамплин для большой европейской карьеры. Потенциал Батракова гораздо выше Суперлиги, и интерес победителя Лиги чемпионов это доказывает.

Важно и то, что сам игрок на это нацелен — и готов доказывать за пределами топ-5 лиг, а не ждать, пока его сразу заберут тот же «ПСЖ» или «Манчестер Сити». К тому же «Галатасарай», возможно, даже более правильный шаг.

Алексей уезжает в самый титулованный клуб Турции. С Лероем Сане, Виктором Осимхеном, Илкаем Гюндоганом, Дэвинсоном Санчесом и Лукасом Торрейрой в составе. В команду с большими амбициями и восемью гарантированными матчами в Лиге чемпионов.

Футболисты «Галатасарая» Лерой Сане и Виктор Осимхен. Фото Getty Images

В колоритный город с прямым авиасообщением с Москвой. В клуб с потрясающим стадионом и уникальными болельщиками. Я один раз бывал на арене «Галатасарая» (как раз на матче ЛЧ с «Локомотивом») — и могу сказать, что такой атмосферы больше нигде не видел. Римское дерби и топ-матчи РПЛ, Севилья, Мюнхен, Мадрид, Брюссель — с фанатами «Галатасарая» в Европе не сравнится никто. Сидя на трибуне, ты не слышишь соседа, который кричит тебе прямо в ухо, а умные часы после измерения децибел присылали уведомления с рекомендацией покинуть место, предположив, что по уровню шума находишься под лопастями взлетающего вертолета.

После финального свистка футболисты «Локо» говорили, что играть в такой обстановке было нереально тяжело, и за Батракова по-человечески радостно, что он окунется в эту культуру и прочувствует, каково это, когда такой стадион не против тебя, а за.

С учетом того, что Алексей очень хотел попробовать себя за пределами РПЛ (не секрет, что полузащитник просил «Локо» не препятствовать переходу при наличии хорошего предложения, а его представители отказались от процента от трансфера), в этой сделке нет минусов. Батраков дождался шанса сделать следующий шаг в большой карьере, а клуб заработал космическую сумму.

29 миллионов евро — вероятно, максимум, который можно выжать за молодого игрока из РПЛ без еврокубкового опыта. Даже Эдуарда Сперцяна — более возрастного, опытного и статусного футболиста — продали за 25 миллионов. Причем в Саудовскую Аравию, где изначально все нацелено на переплату.

Поэтому менеджмент «Локо» сработал здорово. Но теперь ключевой вопрос: что будет с командой без ее главного таланта?

Командой, которая объективно в кризисе. Со сломанной игровой системой. Потерявшей лидеров, а теперь отпускающей не просто системообразующего игрока, а человека, который в последние годы в одиночку делал разницу на поле. И результат.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С учетом продаж Батракова и Карпукаса «Локомотив» за одно лето заработает рекордные для себя 43 миллиона евро. Это достаточная сумма, чтобы перезагрузиться, усилить все проблемные позиции и оттолкнуться от 12-го места в РПЛ.

Но — если их грамотно вложить. И здесь начинается главная проверка боссов красно-зеленых: все убедились, что они умеют продавать, но теперь нужно грамотно потратить деньги. Чтобы усилиться и освежить состав, а не ослабить.

За Алексея же хочется по-человечески порадоваться: он отдал все «Локомотиву», раскрасил РПЛ. И теперь, надеюсь, вернется сюда уже состоявшейся европейской звездой.

Уверен, у него все получится.