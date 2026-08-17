Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Галатасарай» для Алексея — только начало.

Алексей Батраков все-таки уезжает в «Галатасарай».

Несмотря на тяжелые переговоры, эта сделка казалась вопросом времени. Особенно после того, как ее лично одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Но только в понедельник клубы согласовали все нюансы. И, надо сказать, «Локомотив» сработал очень грамотно.

По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб заработает до 29 миллионов евро, из которых 25 — фиксированная сумма, а четыре миллиона прописаны в виде бонусов. Еще 10 процентов железнодорожники получат в случае перепродажи Батракова за сумму от 25 миллионов евро.

И знаете, это более чем вероятно.

Алексей Батраков.Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея

В 21 год Алексей давно перерос уровень РПЛ и стал человеком, который в одиночку делает разницу на поле, закрепился в стартовом составе сборной России и в начале лета находился на радарах у «ПСЖ». Да, «Галатасарай» уровнем ниже, но я абсолютно убежден, что Турция — только стартовая точка. Трамплин для большой европейской карьеры. Потенциал Батракова гораздо выше Суперлиги, и интерес победителя Лиги чемпионов это доказывает.

Важно и то, что сам игрок на это нацелен — и готов доказывать за пределами топ-5 лиг, а не ждать, пока его сразу заберут тот же «ПСЖ» или «Манчестер Сити». К тому же «Галатасарай», возможно, даже более правильный шаг.

Алексей уезжает в самый титулованный клуб Турции. С Лероем Сане, Виктором Осимхеном, Илкаем Гюндоганом, Дэвинсоном Санчесом и Лукасом Торрейрой в составе. В команду с большими амбициями и восемью гарантированными матчами в Лиге чемпионов.

Футболисты «Галатасарая» Лерой Сане и Виктор Осимхен.
Фото Getty Images

В колоритный город с прямым авиасообщением с Москвой. В клуб с потрясающим стадионом и уникальными болельщиками. Я один раз бывал на арене «Галатасарая» (как раз на матче ЛЧ с «Локомотивом») — и могу сказать, что такой атмосферы больше нигде не видел. Римское дерби и топ-матчи РПЛ, Севилья, Мюнхен, Мадрид, Брюссель — с фанатами «Галатасарая» в Европе не сравнится никто. Сидя на трибуне, ты не слышишь соседа, который кричит тебе прямо в ухо, а умные часы после измерения децибел присылали уведомления с рекомендацией покинуть место, предположив, что по уровню шума находишься под лопастями взлетающего вертолета.

После финального свистка футболисты «Локо» говорили, что играть в такой обстановке было нереально тяжело, и за Батракова по-человечески радостно, что он окунется в эту культуру и прочувствует, каково это, когда такой стадион не против тебя, а за.

С учетом того, что Алексей очень хотел попробовать себя за пределами РПЛ (не секрет, что полузащитник просил «Локо» не препятствовать переходу при наличии хорошего предложения, а его представители отказались от процента от трансфера), в этой сделке нет минусов. Батраков дождался шанса сделать следующий шаг в большой карьере, а клуб заработал космическую сумму.

Алексей Батраков.В «Локо» одобрили продажу Батракова, хотя Ротенберг был против. У клуба нет побед и согласия среди боссов

29 миллионов евро — вероятно, максимум, который можно выжать за молодого игрока из РПЛ без еврокубкового опыта. Даже Эдуарда Сперцяна — более возрастного, опытного и статусного футболиста — продали за 25 миллионов. Причем в Саудовскую Аравию, где изначально все нацелено на переплату.

Поэтому менеджмент «Локо» сработал здорово. Но теперь ключевой вопрос: что будет с командой без ее главного таланта?

Командой, которая объективно в кризисе. Со сломанной игровой системой. Потерявшей лидеров, а теперь отпускающей не просто системообразующего игрока, а человека, который в последние годы в одиночку делал разницу на поле. И результат.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С учетом продаж Батракова и Карпукаса «Локомотив» за одно лето заработает рекордные для себя 43 миллиона евро. Это достаточная сумма, чтобы перезагрузиться, усилить все проблемные позиции и оттолкнуться от 12-го места в РПЛ.

Но — если их грамотно вложить. И здесь начинается главная проверка боссов красно-зеленых: все убедились, что они умеют продавать, но теперь нужно грамотно потратить деньги. Чтобы усилиться и освежить состав, а не ослабить.

За Алексея же хочется по-человечески порадоваться: он отдал все «Локомотиву», раскрасил РПЛ. И теперь, надеюсь, вернется сюда уже состоявшейся европейской звездой.

Уверен, у него все получится.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?
Трамп рассказал об ответе Ким Чен Ына на предложение о диалоге
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
Львова-Белова назвала материнскую любовь главным условием для воспитания детей
Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Батраков переезжает в Турцию! «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о трансфере полузащитника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости