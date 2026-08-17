Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?
Алексей Батраков все-таки уезжает в «Галатасарай».
Несмотря на тяжелые переговоры, эта сделка казалась вопросом времени. Особенно после того, как ее лично одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Но только в понедельник клубы согласовали все нюансы. И, надо сказать, «Локомотив» сработал очень грамотно.
По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб заработает до 29 миллионов евро, из которых 25 — фиксированная сумма, а четыре миллиона прописаны в виде бонусов. Еще 10 процентов железнодорожники получат в случае перепродажи Батракова за сумму от 25 миллионов евро.
И знаете, это более чем вероятно.
В 21 год Алексей давно перерос уровень РПЛ и стал человеком, который в одиночку делает разницу на поле, закрепился в стартовом составе сборной России и в начале лета находился на радарах у «ПСЖ». Да, «Галатасарай» уровнем ниже, но я абсолютно убежден, что Турция — только стартовая точка. Трамплин для большой европейской карьеры. Потенциал Батракова гораздо выше Суперлиги, и интерес победителя Лиги чемпионов это доказывает.
Важно и то, что сам игрок на это нацелен — и готов доказывать за пределами топ-5 лиг, а не ждать, пока его сразу заберут тот же «ПСЖ» или «Манчестер Сити». К тому же «Галатасарай», возможно, даже более правильный шаг.
Алексей уезжает в самый титулованный клуб Турции. С Лероем Сане, Виктором Осимхеном, Илкаем Гюндоганом, Дэвинсоном Санчесом и Лукасом Торрейрой в составе. В команду с большими амбициями и восемью гарантированными матчами в Лиге чемпионов.
В колоритный город с прямым авиасообщением с Москвой. В клуб с потрясающим стадионом и уникальными болельщиками. Я один раз бывал на арене «Галатасарая» (как раз на матче ЛЧ с «Локомотивом») — и могу сказать, что такой атмосферы больше нигде не видел. Римское дерби и топ-матчи РПЛ, Севилья, Мюнхен, Мадрид, Брюссель — с фанатами «Галатасарая» в Европе не сравнится никто. Сидя на трибуне, ты не слышишь соседа, который кричит тебе прямо в ухо, а умные часы после измерения децибел присылали уведомления с рекомендацией покинуть место, предположив, что по уровню шума находишься под лопастями взлетающего вертолета.
После финального свистка футболисты «Локо» говорили, что играть в такой обстановке было нереально тяжело, и за Батракова по-человечески радостно, что он окунется в эту культуру и прочувствует, каково это, когда такой стадион не против тебя, а за.
С учетом того, что Алексей очень хотел попробовать себя за пределами РПЛ (не секрет, что полузащитник просил «Локо» не препятствовать переходу при наличии хорошего предложения, а его представители отказались от процента от трансфера), в этой сделке нет минусов. Батраков дождался шанса сделать следующий шаг в большой карьере, а клуб заработал космическую сумму.
29 миллионов евро — вероятно, максимум, который можно выжать за молодого игрока из РПЛ без еврокубкового опыта. Даже Эдуарда Сперцяна — более возрастного, опытного и статусного футболиста — продали за 25 миллионов. Причем в Саудовскую Аравию, где изначально все нацелено на переплату.
Поэтому менеджмент «Локо» сработал здорово. Но теперь ключевой вопрос: что будет с командой без ее главного таланта?
Командой, которая объективно в кризисе. Со сломанной игровой системой. Потерявшей лидеров, а теперь отпускающей не просто системообразующего игрока, а человека, который в последние годы в одиночку делал разницу на поле. И результат.
С учетом продаж Батракова и Карпукаса «Локомотив» за одно лето заработает рекордные для себя 43 миллиона евро. Это достаточная сумма, чтобы перезагрузиться, усилить все проблемные позиции и оттолкнуться от 12-го места в РПЛ.
Но — если их грамотно вложить. И здесь начинается главная проверка боссов красно-зеленых: все убедились, что они умеют продавать, но теперь нужно грамотно потратить деньги. Чтобы усилиться и освежить состав, а не ослабить.
За Алексея же хочется по-человечески порадоваться: он отдал все «Локомотиву», раскрасил РПЛ. И теперь, надеюсь, вернется сюда уже состоявшейся европейской звездой.
Уверен, у него все получится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0