Кавазашвили — о возможных реформах РПЛ: «У нас нет футболистов. Чего добивается РФС?»
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что реформы и отмена лимита на легионеров не помогут российскому футболу.
«У нас уже были реформы, которые много всего обещали. Но к чему мы пришли? К тому, что мы провалили наш чемпионат. У нас нет футболистов. Неужели не видно? Чего добивается РФС сегодня? Подумайте, какие были последствия после переведения чемпионата на осень — весну. Мы разрушили все», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Во вторник в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимита на легионеров. На данный момент в лиге действует ограничение на иностранных футболистов — не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.
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