Азмун может перейти в «Рому» бесплатно следующим летом
12:13
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Рому», сообщает Siamo La Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, римляне могут подписать 26-летнего иранца в качестве свободного агента летом 2022 года. Сообщается, что футболист нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.
В сезоне-2021/22 Азмун провел 7 матчей за «Зенит», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро, его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.siamolaroma.it/2021/09/05/roma-azmoun-si-fara-a-giugno/
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