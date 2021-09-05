Азмун может перейти в «Рому» бесплатно следующим летом

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Рому», сообщает Siamo La Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, римляне могут подписать 26-летнего иранца в качестве свободного агента летом 2022 года. Сообщается, что футболист нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

В сезоне-2021/22 Азмун провел 7 матчей за «Зенит», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро, его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.