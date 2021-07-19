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Судейство

Кашшаи ответил на вопрос о возможной отставке с поста главы департамента судейства РФС

15:00
Виктор Кашшаи. Фото РФС
Виктор Кашшаи. Фото РФС
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на брифинге рассказал о том, что ему нравится работать в России.

— Пару месяцев назад появилась информация о том, что вас может сменить Милорад Мажич. Обсуждали ли вы с РФС вероятность ухода? Точно ли вы останетесь на своем посту до конца контракта в 2022 году?

— Каждые полгода я читаю подобные слухи, мне задают один и тот же вопрос. Я должен сказать, что мне нравится работать в России, у меня действующий контракт. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы поддерживать развитие судейства в России. У нас с РФС есть договоренности и планы, так что мне бы хотелось продолжить работу.

По информации «СЭ», один из специалистов из Италии может возглавить департамент судейства РФС, второй — стать куратором проекта ВАР.

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Гоша Чернов все материалы автора

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