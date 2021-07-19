Кашшаи высказался о дисквалификации арбитра Лапочкина

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на брифинге рассказал о дисквалификации арбитра Сергея Лапочкина, которого в июне отстранили от работы на десять лет.

В 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Его нарушение заключается в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся. Сам матч он провел без ошибок и серьезных нареканий.

— Сергея Лапочкина дисквалифицировали на десять лет. Согласны ли вы с таким суровым наказанием? Есть ли вероятность, что срок сократят? — вопрос Кашшаи.

— Это решение дисциплинарного комитета УЕФА, мы уважаем его. И я не хочу комментировать его, ведь это не решение РФС, не наша ответственность. Мы ждем финального решения по этому вопросу, как ждали и окончания расследования.