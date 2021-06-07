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Судейство

Стало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы российского судейства

08:55
Милорад Мажич. Фото Instagram
Милорад Мажич. Фото Instagram
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По данным «СЭ», 48-летний серб Милорад Мажич несколько недель назад стал учить русский язык. Есть вероятность, что уже этим летом он возглавит департамент судейства РФС.

Венгр Виктор Кашшаи не оправдал надежд и вряд ли доработает до конца контракта, который действует до лета 2022 года.

Мажич в недавнем прошлом один из ведущих судей Европы. Он 10 раз подряд становился лучшим в Сербии, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции, судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

В последние месяцы Милорад руководит арбитрами на Кипре. Ему предлагали аналогичную работу еще в двух странах. Но он, судя по всему, либо продолжит сотрудничество с киприотами, либо переедет в Москву.

(Александр Бобров)

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