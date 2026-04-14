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14 апреля, 00:00

Карседо советовался с Абаскалем перед назначением в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал, что Хуан Карлос Карседо советовался с ним перед назначением в московскую команду.

Абаскаль возглавлял красно-белых с июля 2022 года по апрель 2024 года. Карседо стал главным тренером «Спартака» в январе 2026 года.

— Вы наверняка знакомы с Хуаном Карлосом Карседо.

— Конечно. Мы познакомились, когда они с Унаи Эмери работали в «Севилье». А тренер вратарей Начо, которых входил в их штаб, — хороший друг моей семьи.

К Хуану Карлосу испытываю огромное уважение. Он проделал отличную работу в «Пафосе». Кстати, Карседо советовался со мной перед тем, как возглавить «Спартак». Пожелал ему удачи и сказал, что я в его распоряжении. Он уже знал клуб, потому что был там 13 лет назад, но я немного рассказал ему об атмосфере, игроках, чтобы помочь адаптироваться. Хуан Карлос — очень вежливый и хорошо подготовленный к российским реалиям тренер. Надеюсь, у него все получится.

«Спартак» под руководством Карседо провел 9 матчей во всех турнирах, одержал 6 побед, потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл вничью. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 с 42 очками после 24 туров, также команда вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Гильермо Абаскаль.«Назвал второго сына в честь Пушкина!» Интервью Абаскаля — о «Спартаке», Мостовом и любви к России

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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