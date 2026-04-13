Пруцев: «Локомотив» заинтересован, чтобы я остался. Меня все устраивает в клубе»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.

Футболист выступает за железнодорожников на правах аренды из «Спартака».

«Руководство, главный тренер, партнеры заинтересованы, чтобы я остался. И болельщики ко мне нормально, вроде, относятся — никакого негатива не было. Посмотрим, что будет летом. Меня все устраивает в «Локомотиве», — сказал Пруцев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Пруцев забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 5 миллионов евро.