Степашин после матча «Акрон» — «Динамо»: «Подумали: ну, 2:0, все, сейчас победили»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в гостевом матче 24-го тура чемпионата России.

«Тюкавин лучший. Он во всех отношениях лучший — и как футболист, и как человек. Блестящая реакция... Я все-таки считаю (пускай Ролан Гусев нас услышит), у нас много замечательных отечественных футболистов. Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют.

Должны были забивать гораздо больше? Да. Подумали: ну, 2:0, все, сейчас победили...» — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

«Динамо» (34 очка после 24 игр) располагается на седьмом месте в таблице чемпионата России.

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