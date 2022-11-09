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Сегодня, 19:45

Каррера рассказал о своих отношениях с агентами Трабукки и Гурцкая и заявил, что они не имели отношения к трансферу в «Спартак» Петковича

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с агентами Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая и заявил, что они не имели отношения к трансферу в «Спартак» сербского защитника Марко Петковича.

— Как вы стали друзьями с Трабукки и Гурцкая?

— С Марко познакомился в Милане. Не помню как, но это был обед моих друзей. Потом меня познакомили с Тимуром.

— И то и другое было уже во время чемпионского сезона или до того, как вы оказались в «Спартаке»?

— Во время.

— Почему спрашиваю об этом — в России распространено мнение, что, если бы вы не сблизились с ними, то могли бы и сейчас продолжать работу с красно-белыми. Ряд игроков тоже утверждал, что общение с Трабукки и Гурцкая изменило ваши отношения с командой.

— Считаю такие слова некорректными. Я всегда нормально вел себя по отношению к футболистам.

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— Глушаков, и не только он, считает, что Трабукки и Гурцкая втерлись к вам в доверие и тем самым преследовали свои интересы.

— Конечно, у них была личная заинтересованность. Это нормально. Но я никогда не приглашал их игроков в команду. Марко помогал мне, когда нужно было разговаривать с президентом, — были такие случаи. Я не ходил к Федуну с переводчиком, а звал Трабукки. Но он никак не влиял на решения по приглашению того или иного игрока.

— А как же, например, Петкович?

— Нет, у Тимура и Марко не было ничего общего с Петковичем. Мне предложил его другой агент. В тот момент мы искали правого защитника. Клубные скауты дали мне двух кандидатов, но они мне не очень понравились. А этот итальянский агент, не связанный, повторяю, ни с Трабукки, ни с Гурцкая, предложил мне Петковича. Мне казалось, что этот игрок подходил к нашей игре, к тому же он не стоил практически ничего. Поэтому и решил его взять.

— Слышали, что Гурцкая в последнее время обрел популярность благодаря шоу в YouTube? Ранее он был в тени.

— Рад за него. Он знает футбол и может делать шоу. Почему нет?

Марко Петкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
0
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Каррера назвал людей в России, с которыми общается, и ответил на вопрос, есть ли у него нерукопожатные фигуры

Каррера рассказал, что изменилось в «Спартаке» после чемпионского сезона: «Я тоже совершил какие-то ошибки. Но после золота это уже была не та команда — все забыли об общем благе и думали о себе»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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