Каррера рассказал о своих отношениях с агентами Трабукки и Гурцкая и заявил, что они не имели отношения к трансферу в «Спартак» Петковича

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с агентами Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая и заявил, что они не имели отношения к трансферу в «Спартак» сербского защитника Марко Петковича.

— Как вы стали друзьями с Трабукки и Гурцкая?

— С Марко познакомился в Милане. Не помню как, но это был обед моих друзей. Потом меня познакомили с Тимуром.

— И то и другое было уже во время чемпионского сезона или до того, как вы оказались в «Спартаке»?

— Во время.

— Почему спрашиваю об этом — в России распространено мнение, что, если бы вы не сблизились с ними, то могли бы и сейчас продолжать работу с красно-белыми. Ряд игроков тоже утверждал, что общение с Трабукки и Гурцкая изменило ваши отношения с командой.

— Считаю такие слова некорректными. Я всегда нормально вел себя по отношению к футболистам.

— Глушаков, и не только он, считает, что Трабукки и Гурцкая втерлись к вам в доверие и тем самым преследовали свои интересы.

— Конечно, у них была личная заинтересованность. Это нормально. Но я никогда не приглашал их игроков в команду. Марко помогал мне, когда нужно было разговаривать с президентом, — были такие случаи. Я не ходил к Федуну с переводчиком, а звал Трабукки. Но он никак не влиял на решения по приглашению того или иного игрока.

— А как же, например, Петкович?

— Нет, у Тимура и Марко не было ничего общего с Петковичем. Мне предложил его другой агент. В тот момент мы искали правого защитника. Клубные скауты дали мне двух кандидатов, но они мне не очень понравились. А этот итальянский агент, не связанный, повторяю, ни с Трабукки, ни с Гурцкая, предложил мне Петковича. Мне казалось, что этот игрок подходил к нашей игре, к тому же он не стоил практически ничего. Поэтому и решил его взять.

— Слышали, что Гурцкая в последнее время обрел популярность благодаря шоу в YouTube? Ранее он был в тени.

— Рад за него. Он знает футбол и может делать шоу. Почему нет?