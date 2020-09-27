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Карпин удивлен числом желтых карточек в РПЛ. Тренер видит большую разницу с Европой

17:17

Главный тренер «Ростова»? Валерий Карпин после гостевого матча 9-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (3:2) оценил линию судейства арбитра Виталия Мешкова.

Также 51-летний специалист попытался объяснить второе подряд удаление полузащитника Даниила Глебова — в четверг хавбек получил красную карточку во встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы (1:2).

— Глебов удален во второй игре подряд. Будете проводить с ним серьезный разговор? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии для прессы.

— У нас уже был разговор после «Маккаби». Думаю, это от большого, зашкаливающего желания. За это ругать, наверное, нельзя. Но то, что нужно контролировать силу и эмоции, это да. Наверное, это нехватка опыта.

— Удивило такое число желтых карточек в этой игре?

— Очень удивило. У меня, честно говоря, даже слов нет. А то многие говорят, что в Европе наши команды играют по-другому. В Европе столько остановок нет никогда. Ритм игры в Европе и российском чемпионате абсолютно разный. Но это все, опять же, из-за такого количества свистков. Не могу сказать, что было так много фолов, чтобы столько остановок делать и что все они тянут на предупреждения. (Артем Агапов)

Арсенал Т — Ростов

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