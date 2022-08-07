Карпин получил желтую карточку в матче против «Оренбурга»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил желтую карточку в матче 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Тренер ростовчан остался крайне недоволен решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его команды во втором тайме.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев зафиксировал нарушение только после подсказки ВАР.

Карпин предъявлял претензии судейской бригаде, за что получил предупреждение.