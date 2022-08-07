«Ростов» — «Оренбург»: гости отыграли один гол с пенальти

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова». Он реализовал пенальти — 1:2.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Игрок «Оренбурга» выходил один на один с вратарем и нанес удар по воротам. Уже после того, как было видно, что мяч летит мимо, случился контакт между полевым игроком и вратарем. Судьи посчитали это достаточным основанием для назначения пенальти.

Песьяков также получил желтую карточку за нарушение правил.