«Ростов» — «Оренбург»: гости отыграли один гол с пенальти
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова». Он реализовал пенальти — 1:2.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.
Игрок «Оренбурга» выходил один на один с вратарем и нанес удар по воротам. Уже после того, как было видно, что мяч летит мимо, случился контакт между полевым игроком и вратарем. Судьи посчитали это достаточным основанием для назначения пенальти.
Песьяков также получил желтую карточку за нарушение правил.
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