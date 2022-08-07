Паршивлюк: «Спартак» на первом — что теперь, он пройдет весь чемпионат на первом месте?»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ ответил на вопрос о шансах команды побороться за чемпионство.

— Вы сравнялись с «Зенитом» в таблице. В прошлом сезоне вы не смогли его опередить, готово ли «Динамо» в этом сезоне навязать борьбу за чемпионство?

— Ребят, четвертый тур — какое сравнялись с «Зенитом»? «Спартак» на первом — что теперь, он пройдет весь чемпионат на первом месте? После четырех туров делать выводы не стоит, давайте хотя бы десять матчей сыграем, — сказал Паршивлюк Metaratings.ru.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» и ЦСКА набрали по 10 очков, а «Зенит» и «Динамо» — по 8.