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Шунин: «Личка очень требователен — может взорваться или заставить всех отжиматься»

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» вспомнил, когда главный тренер команды Марцел Личка злился на тренировке.

«Был момент, когда он взорвался. И [сказал], что на футбольном поле нет молодых, а есть игроки, которые должны друг от друга требовать. И если вы не будете требовать, то команда расти не будет. Он просто в моменте взорвался, что с первого по четвертый этаж было слышно, как эмоционально он это говорил. И тогда я понял, что он действительно достаточно эмоциональный тренер. Это было только начало.

Он может очень резко отреагировать на ситуацию. Очень требователен. Если кто-то не тренируется должным образом, он может остановить тренировку и сказать всем отжиматься. То есть он может взорваться и потом переключиться, и где-то пошутить», – сказал Шунин.

Личка возглавил «Динамо» в конце июня 2023 года, подписав трехлетний контракт.

Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

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