Шунин: «Личка очень требователен — может взорваться или заставить всех отжиматься»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» вспомнил, когда главный тренер команды Марцел Личка злился на тренировке.

«Был момент, когда он взорвался. И [сказал], что на футбольном поле нет молодых, а есть игроки, которые должны друг от друга требовать. И если вы не будете требовать, то команда расти не будет. Он просто в моменте взорвался, что с первого по четвертый этаж было слышно, как эмоционально он это говорил. И тогда я понял, что он действительно достаточно эмоциональный тренер. Это было только начало.

Он может очень резко отреагировать на ситуацию. Очень требователен. Если кто-то не тренируется должным образом, он может остановить тренировку и сказать всем отжиматься. То есть он может взорваться и потом переключиться, и где-то пошутить», – сказал Шунин.

Личка возглавил «Динамо» в конце июня 2023 года, подписав трехлетний контракт.