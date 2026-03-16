Канчельскис связывает неудачные результаты ЦСКА в чемпионате с атмосферой в команде

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре ЦСКА в весенней части сезона-2025/26.

Армейцы потерпели три поражения в трех турах после возобновления чемпионата: от «Ахмата» (0:1), московского «Динамо» (1:4) и «Балтики» (0:1).

«Вроде набрали хороших игроков, но результата нет. Может, атмосфера нехорошая в команде. Что-то в команде, скорее всего. С таким подбором футболистов проиграть три матча подряд... Наверное, все это не просто так», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 21 тура ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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