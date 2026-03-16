Канчельскис — о праздновании Соболева в маске: «Что за клоунада? Пусть идет в цирке выступать»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» празднование гола с маской нападающего «Зенита» Александра Соболева в ворота «Спартака» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.
«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали. Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется?» — сказал Канчельскис «СЭ».
В РПЛ сезона-2025/26 29-летний нападающий отметился 5 голами в 19 матчах. Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, ранее он играл за «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0-0
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16
|Факел
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|0-0
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Результаты / календарь
1 тур
2 тур
|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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