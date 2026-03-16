Канчельскис — о праздновании Соболева в маске: «Что за клоунада? Пусть идет в цирке выступать»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» празднование гола с маской нападающего «Зенита» Александра Соболева в ворота «Спартака» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали. Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется?» — сказал Канчельскис «СЭ».

В РПЛ сезона-2025/26 29-летний нападающий отметился 5 голами в 19 матчах. Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, ранее он играл за «Спартак».

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