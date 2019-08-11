Калугин извинился перед Сигурдссоном за нанесение травмы

Полузащитник "Сочи" Никит Калугин в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА извинился перед хавбеком армейцев Арнором Сигурдссоном. 20-летний исландец не смог продолжить встречу после подката Калугина.

- Нам нужно не только справляться, нам нужно уже побеждать, - отметил Калугин в эфире телеканала "Матч премьер". - В целом справляемся с атакой армейцев. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед Сигурдссоном. Не хотел нанести травму. Повторюсь, мы справляемся. Надеюсь, во втором тайме так же будет.

- Что было в эпизоде с Сигурдссоном?

- Не знаю. Я подкатился. Думаю, что неудачно ему куда-то попал, в голеностоп или еще куда-то. Точно не знаю, но я не хотел.