В РФС рассказали о показе на ТВ спорных моментов с камер для ВАР

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин на пресс-конференции заявил, что показ спорных моментов, происходящих во время матчей, зависит от телевидения.

— Права на показ матчей принадлежат национальному спортивному телевидению, — сказал Калошин. — Все ракурсы, которые есть у камер ВАР, в 99 процентов случаев режиссеры трансляций дают. Потом могут показать в аналитических программах. Права принадлежат телекомпаниям — они показывают так, как считают нужным.

Пример Голландии, где разбирают подобные эпизоды? Они начали это делать, когда стали достаточно опытными — прошло уже два сезона. Там права могут принадлежать Федерации футбола, поэтому они могут использовать те ракурсы, которые считают нужными. (Наталья Юрина)