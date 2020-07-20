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В РФС рассказали о показе на ТВ спорных моментов с камер для ВАР

18:52
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин на пресс-конференции заявил, что показ спорных моментов, происходящих во время матчей, зависит от телевидения.

— Права на показ матчей принадлежат национальному спортивному телевидению, — сказал Калошин. — Все ракурсы, которые есть у камер ВАР, в 99 процентов случаев режиссеры трансляций дают. Потом могут показать в аналитических программах. Права принадлежат телекомпаниям — они показывают так, как считают нужным.

Пример Голландии, где разбирают подобные эпизоды? Они начали это делать, когда стали достаточно опытными — прошло уже два сезона. Там права могут принадлежать Федерации футбола, поэтому они могут использовать те ракурсы, которые считают нужными. (Наталья Юрина)

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